Сбер назвали лучшим активом для вложения средств

Эксперты прокомментировали опубликованные финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2023 года по МСФО.

© Пресс-служба Сбера

Сбер заработал самую большую квартальную прибыль за всю историю банка (380 млрд руб). Таким образом первое полугодие в целом принесло банку 737,5 млрд руб чистой прибыли.

«Шикарная отчетность, лучше прогнозов», — отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Последнюю неделю в преддверии отчетности акции Сбера активно росли, всего с начала года стоимость акций увеличилась почти в два раза и сейчас составляет 270 рублей. Аналитики ставят по акциям Сбера рекомендацию «покупать» и считают, что в будущем они могут преодолеть планку 350 руб за акцию.

«Безусловно, основания для роста Сбера есть. Это и публикация отчетности, и общий внешний позитивный фон, а также отсутствие негативных геополитических новостей», — добавил Донецкий.

Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, «взлет акций Сбера логичен и связан в основном с фундаментальными факторами».

«Банк квартал от квартала демонстрирует отличные финансовые и операционные показатели. Впечатляющие результаты увеличивают дивидендную базу Сбера и являются аргументом для дальнейшего роста акций. Среди голубых фишек Сбер – одна из немногих акций роста. Весьма вероятно, что Сбер станет одним из локомотивов дальнейшего роста биржевых индексов и вытянет российский фондовый рынок на новые высоты», — сказал Суверов.