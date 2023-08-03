Выявлена финансовая пирамида, жертвами которой стали 15 тысяч человек
Сотрудникам Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» удалось обнаружить финансовую пирамиду In Touch Media. Ее участниками стали как минимум 15 тысяч человек, заявили в «Тинькофф».
Пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком. Клиентам предлагали оформлять кредитные карты якобы для того, чтобы заработать.
В сообщении банка говорится, что потенциальные потери «исчисляются сотнями миллионов рублей».
Организаторы пирамиды отправляли письма, в которых сообщали, что компания работает в рекламной индустрии. Предлагалось в нее попасть, но сначала якобы требовалось получение приглашения от действующего участника. Человеку давался «трехдневный пробный период», после чего ему нужно было внести депозит в 120-40000 электронных долларов (USDT).
Участнику обещали зарабатывать на лайках под разными постами и видео в сети.
Также организаторы предупреждали о том, что зарплата может быть выведена только через криптокошелек.
Ранее сообщалось, что, по данным регулятора, в России зафиксировано увеличение количества финансовых пирамид, которые выдают себя за экономические онлайн-игры.