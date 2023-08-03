Компания Adidas повысила прогноз по прибыли за год благодаря спросу на оставшиеся запасы снятых с производства товаров Yeezy. Об этом пишет CNN.

Логотип немецкой компании Adidas © Adidas

Теперь Adidas ожидает, что в 2023 году ее операционный убыток составит $491 миллиона, что ниже чем $764 миллионов убытка, который компания прогнозировала еще в марте. В спортивном бренде также отметили, что продажи также снизятся меньше, чем ожидалось изначально.

Компания заявила, что на улучшение ожидаемых доходов влияет «положительный результат первой продажи части запасов Yeezy, а также несколько лучшее, чем ожидалось, развитие бизнеса в первой половине года».

Adidas осталась с большими нераспроданными запасами обуви Yeezy после того, как в октябре прекратила сотрудничество с создателем бренда рэпером Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

Первая продажа товаров Yeezy принесла во втором квартале $437 миллиона. На прошлой неделе Adidas сообщил, что в августе выставит на продажу еще одну партию товаров Yeezy.