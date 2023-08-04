В Швейцарии назвали сумму заблокированных российских активов

В настоящее время объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов составляет 8,6 миллиарда долларов. Такую сумму назвал пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что с конца ноября 2022 года изменений в общем объеме не произошло. Дело в том, что постоянно появляются новые активы, которые подлежат заморозке, например, в качестве меры предосторожности, вместе с тем другие активы размораживаются.

«Это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — заявил Майенфиш.

По его словам, Швейцария следит за обсуждением в Евросоюзе (ЕС) возможности использования активов Центробанка (ЦБ) в восстановлении Украины. Однако он не уточнил, пойдут ли швейцарские власти на такой шаг.