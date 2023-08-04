«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

«Почта России» запустила регулярные прямые авиаперевозки грузов в Тбилиси, теперь время доставки отправлений в Грузию уменьшится на два-три дня, сообщили в пресс-службе компании.

Авиадоставка будет производиться в Тбилиси из Москвы на самолетах авиакомпании «Азимут». Предполагается, что ежемесячно будет доставляться около 6 тонн посылок, передает ТАСС.

В начале июня «Почта России» запустила аналогичные авиаперевозки в Армению из Минеральных Вод. После окончания тестов компания ожидает снижение стоимости услуг из-за оптимизации логистической цепочки.