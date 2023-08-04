Эксперт: "Нафтогаз" не сможет накопить запасы газа к отопительному сезону

"Министерство энергетики Украины браво информирует, что в ПХГ уже 11,7 млрд куб. м и что закачка идет с превышением показателей прошлого года. Но это не совсем так. На 29 июля 2022 года в ПХГ было уже 11,96 млрд куб. м газа, а сейчас только 11,7 млрд. Из этих 11,7 млрд где-то 0,6-0,7 млрд куб. м принадлежит нерезидентам, которые они привезли для временного хранения на таможенный склад. То есть на 29 июля мы имеем в ПХГ на 720 млн куб. м меньше газа, который принадлежит резидентам Украины, чем в прошлом году", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).