В России начали экспериментально вводить исламский банкинг

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основы с целью проведения с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в указанных четырех регионах. Порядок информирования клиентов участников испытания будет устанавливать ЦБ РФ. Также он наделен правом определить перечень информации, которая подлежит раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия.

Участниками эксперимента станут юрлица из реестра Банка России, в том числе кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественно полезные фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества с чистыми активами не менее 10 миллионов рублей с 1 сентября 2023 года и не менее 15 миллионов рублей с 1 января 2024 года.