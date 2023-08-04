Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера

Правительство Канады повторно внесло главу энергетической компании «Арети», миллиардера Игоря Макарова в список подсанкционных лиц. Об этом свидетельствует документе, опубликованный на сайте правительства страны.

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Однако Макаров, чье имя, отчество и дата рождения в точности совпадают, уже присутствует в перечне подсанкционных лиц и указан под номером 734. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается.