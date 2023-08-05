Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву

Авиакомпания "Туркменистан", с 1 августа приостановившая рейсы из Ашхабада в Москву до 22 августа, продлила действие ограничения до 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Авиакомпания "Туркменистан" с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад. Пассажирам имеющим авиабилеты по направлению Москва - Ашхабад необходимо самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета согласно даты и времени указанным в авиабилете", - говорится в сообщении.

Компания предлагает пассажирам на выбор переоформление билетов по маршруту Ашхабад - Москва на рейс Ашхабад - Казань без удержаний и сборов или возврат денежных средств, который осуществляется только в стране покупки билета.

Как сообщала 1 августа авиакомпания, рейсы в Москву приостановили в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. Полеты из Туркмении в Россию осуществляют две авиакомпании - "Туркменские авиалинии" и S7. Рейсы выполняются в Москву и Казань. При этом S7 рейсы в Москву не приостанавливал.