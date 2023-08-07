Суд признал банкротом подразделение Oracle в России

Арбитражный суд Москвы признал подразделение корпорации Oracle в России банкротом, открыв по нему конкурсное производство, следует из материалов картотеки арбитражных дел. К этому моменту, по подсчетам ТАСС, требования 10 кредиторов компании уже составляют более 1,254 млрд рублей.

© ТАСС

Основными кредиторами являются бывший официальный дистрибьютор Oracle в России - компания "ФОРС - Дистрибуция" с 440 млн рублей претензий и компания "Марвел Дистрибуция" - 425,2 млн рублей. Компания "ФОРС - Центр разработки" (вместе с "Дистрибуцией" входит в ГК "ФОРС") требует 160,5 млн рублей.