Эксперты: Выпавшие объемы экспорта газа можно реализовать на внутреннем рынке

За счет роста внутреннего потребления, проектов по производству сжиженного природного газа и развития газохимии Россия сможет к 2030 году компенсировать "выпавшие" объемы экспорта газа в Европу. К такому выводу пришли в итоговом аналитическом отчете "Возможности России для коммерциализации выпадающих объемов экспорта газа", сделанном аналитиками компании "Яков и партнеры".

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Вместе с запланированным расширением экспорта трубопроводного газа в Китай это позволит нарастить потребление газа более чем на 120 млрд кубометров. Схожий объем сокращения добычи газа по сравнению с 2021 годом ожидается в 2023 году.

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Как прогнозируют эксперты компании, экспорт трубопроводного газа в этом году может составить 80 млрд кубометров, еще 46 млрд кубометров будут экспортированы в виде СПГ. Объем внутреннего потребления в России в 2023 году оценивается в 510-520 млрд кубометров, то есть востребованы будут - 636-646 млрд кубометров газа. Для сравнения, в 2021 году в России добывалось 763 млрд кубометров газа, в 2022 году уже только 673 млрд кубометров.

По "Силе Сибири-2" в Китай мы сможем экспортировать около 50 млрд кубометров газа. Но для этого ее нужно построить, а перед этим заключить контракты с Китаем о поставках газа, чего пока не сделано. Причем строительство может занять не один год.

Около 20 млрд кубометров возможно прокачивать в Китай транзитом через Казахстан и Узбекистан. У нас здесь есть конкурент в лице Туркмении, но предварительные обсуждения о транзите в Поднебесную российского газа уже проводились.

По мнению экспертов "Яков и партнеры", еще примерно 10 млрд кубометров получится экспортировать на мировой рынок через Турцию, если будет реализован проект по созданию газового хаба в этой стране. В сумме на горизонте до 2030 года это обеспечит экспорт в объеме около 80 млрд кубометров в год, считают они.

Здесь также можно вспомнить о уже подтвержденном сторонами строительстве "Дальневосточного маршрута" - газопровода в Китай с месторождений Сахалина мощностью до 10 млрд кубометров. А также увеличении поставок по действующему маршруту "Сила Сибири". К 2025 году они должны вырасти на 18 млрд кубометров. Но учитывая постепенный выход на полную мощность только запланированных газопроводов, ожидать быстрого ренессанса российского экспорта газа на востоке не приходится.

Запланированные до 2030 года трубопроводные проекты не смогут полностью компенсировать "выпадающие" объемы экспорта. Поэтому наиболее значимыми инструментами коммерциализации газа являются проекты в газохимической отрасли по производству аммиака и карбамидов, а также проекты по производству СПГ, говорится в отчете.

"Существенный дефицит бюджета газовой отрасли может продлиться до 2030 года. В этих условиях перед страной стоит задача в ближайшие пять-семь лет максимально использовать потенциал внутреннего рынка, в том числе развивать конкурентоспособные продукты газохимии, в частности по производству аммиака и карбамида. В случае системного подхода в этой отрасли к 2030 году доля России на мировом рынке может вырасти до 14% против 9% в прошлом году, а экспорт аммиака в абсолютном выражении может увеличиться почти вдвое - с 17 до 31 млн тонн в год", - отмечает соавтор отчета и партнёр "Яков и Партнёры" Елена Кузнецова.

Запланированные проекты в сфере газохимии могут обеспечить прирост годового потребления газа примерно на 26 млрд кубометров, считают в "Яков и партнеры" Спрос на газ внутри страны вырастет более чем на 17% и составит 485-495 млрд кубометров в год. Потребление газа в электроэнергетике в 2022-2030 году увеличится на 25 млрд кубометров до 200 млрд, в газохимии и агрохимии на 17 млрд кубометров до 79 млрд, а в промышленности - на 12 млрд кубометров до 97 млрд. Причем спрос со стороны населения и ЖКХ в результате планового повышения уровня газификации до 83% возрастет примерно на 20 млрд кубометров до 117 млрд в год. Причем после строительства газопровода "Сила Сибири - 2" возможна газификация дополнительных регионов.