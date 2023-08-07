Первый завод аккумуляторов для дронов построят в РФ через полтора года

В Подмосковье к 2025 году планируют запустить первый завод промышленного производства аккумуляторов для беспилотников. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.

© Московец Илья © URA.RU

«„Инэнерджи“ и „Транспорт будущего“ планируют в 2025 году запустить в Подмосковье завод „Металион“ по производству литий-ионных аккумуляторов для беспилотников и электротранспорта. Инвестиции в „Металион“ составят 25 миллиардов рублей», — передает данные обеих компаний «КоммКоммерсант>.

На заводе будут производить ключевые материалы, аккумуляторы и батареи малой емкости для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи, которые нужны для электротранспорта. По словам генерального директора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, задача завода — предотвращение проблем с поставками зарубежных комплектующих для беспилотников.