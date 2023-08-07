В Польше заменили поврежденный участок нефтепровода "Дружба"

Польские рабочие заменили поврежденный участок трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию. Об этом сообщила компания-оператор польского участка PERN в соцсети X (ранее Twitter).

"Службы PERN работали всю ночь. Мы завершили монтаж нового фрагмента трубы и начали его сварку", - указано в заявлении компании.

5 августа одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была перекрыта из-за утечки на территории Польши. По информации компании PERN, вторая ветка функционирует штатно, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Причины разгерметизации уточняются, но в PERN уже заявили, что причастность к поломке третьей стороны исключена.