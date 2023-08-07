Суд арестовал акции «Детского мира», которые принадлежат инвесторам из США

Пятипроцентный пакет акций группы компаний «Детский мир», который принадлежит американской Goldman Sachs Group, был арестован Арбитражным судом Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Банк «Открытие» ранее потребовал солидарного взыскания долга в размере 614,7 млн руб. с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC. С соответствующей инициативой он обратился в суд.

Согласно материалам суда, Goldman Sachs International отказалась от выполнения обязательств по генеральному соглашению на том основании, что против «Открытия» введены американские и британские санкции.

«Представленные доказательства свидетельствуют о том, что ответчики, входящие в крупный американский конгломерат — группу Goldman Sachs, совершают действия, направленные на прекращение деятельности на территории России», — отмечается в иске «Открытия».