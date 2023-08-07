Умные города Росатома вошли в число лидеров индекса IQ городов

Сразу несколько городов, где в партнерстве с АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») реализуются проекты «Умного города», заняли верхние строчки в обновленном рейтинге IQ-городов по итогам 2022 года.

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Актуальные данные были представлены Минстроем России на проходившем в Уфе IV международном форуме «Умный город – Умная страна» в ходе пленарного заседания «Умная комфортная городская среда», в котором приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Также в работе форума приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, заместитель министра по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Антон Герасимов, заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников.

Сочи (1 место) и Белгород (4 место) заняли лидерские позиции в категории «Крупнейшие города». В обоих городах РИР совместно с муниципалитетом и администрацией регионов реализует комплексные проекты цифровизации городской среды, включая развитие электронных сервисов для города и жителей. Кроме того, в Белгороде Росатом реализует уникальные инфраструктурные проекты по внедрению ИТС и цифровизации водоканала. В Липецке, также вошедшем в десятку лидеров, совместно с РИР ведется активная цифровая трансформация по ряду направлений.

На 6 месте среди городов-миллионников – Нижний Новгород, в котором РИР развернул электронную платформу «Лобачевский». А в настоящий момент Росатом реализует комплексный проект по внедрению технологий умного города во всех муниципальных образованиях Нижегородского региона. Единое цифровое пространство будет аккумулировать всю информацию по обращениям граждан, работе муниципальных коммунальных служб, инцидентам.

Среди административных центров в первой десятке – «атомные» города Саров (Нижегородская область) и Снежинск (Челябинская область).

«100 с лишним городов России, больших и малых, используют наши решения по цифровизации и в коммунальном секторе, и в энергообеспечении», – отметила, выступая на пленарном заседании форума «Умный город – Умная страна», генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

Индекс цифровизации «IQ городов» ежегодно рассчитывается для более чем 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». Все конкурсанты делятся на четыре группы в зависимости от численности населения. Каждый муниципалитет оценивается по десяткам показателей по таким направлениям, как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи. В этом году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году стандарт умного города.

В форуме «Умный город – Умная страна», проходившем в Уфе 26-28 июля, участвовали 3000 человек из 78 регионов России, а также гости из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Болгарии, Турции. В насыщенной деловой программе команда РИР поделилась компетенциями и практическим опытом, накопленным в сфере цифровой трансформации территорий, жилищно-коммунального комплекса, транспортной инфраструктуры. Цифровые продукты РИР расширяют экосистему решений «Умного города» в рамках работы по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. В «Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных» представлены 10 цифровых сервисов РИР для высокоэффективного управления городом.