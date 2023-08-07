Стала известна позиция Минздрава по акцизам на сигареты

Минздрав России поддержал предложение Минфина по увеличению акцизов на сигареты, стоимость пачки которых в розничной торговле превышает 200 рублей, рассказал помощник министра Алексей Кузнецов. Об этом пишут «Ведомости».

Кузнецов отметил, что меры по увеличению акцизов на табачные изделия и сопутствующий этому рост цен снижают потребление табака населением. Он пояснил, что при этом растут отчисления в бюджет.

На фоне этого, заметил чиновник, ведомство поддержало инициативу Минфина по увеличению акцизов на сигареты и папиросы. Он уточнил, что планируется также повышение ставки акцизов на сигары на 30%.