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Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 руб.

Минздрав России поддержал предложение Минфина по увеличению акцизов на сигареты, стоимость пачки которых в розничной торговле превышает 200 рублей, рассказал помощник министра Алексей Кузнецов. Об этом пишут «Ведомости».

Стала известна позиция Минздрава по акцизам на сигареты
© ТАСС

Кузнецов отметил, что меры по увеличению акцизов на табачные изделия и сопутствующий этому рост цен снижают потребление табака населением. Он пояснил, что при этом растут отчисления в бюджет.

На фоне этого, заметил чиновник, ведомство поддержало инициативу Минфина по увеличению акцизов на сигареты и папиросы. Он уточнил, что планируется также повышение ставки акцизов на сигары на 30%.

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Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект об усилении контроля за производством и оборотом табачной продукции.

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