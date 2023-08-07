«Преемник Маска» уволился из Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla заявил, что финансовый директор Закари Киркхорн уходит из компании после 13 лет работы в фирме. Об этом сообщается в официальных документах, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Представитель Tesla уточнил, что Киркхорн, проработавший финансовым директором около трех лет, будет заменен Вайбхавом Танеджей, главным бухгалтером Tesla.

При этом топ-менеджер продолжит работу до конца 2023 года, чтобы помочь компании в переходный период. Кирхорн подтвердил свой уход в соцсети для профессионалов LinkedIn.

«Хочу поблагодарить талантливых, увлеченных и трудолюбивых сотрудников Tesla, которые добились того, что многие считали невозможным. Я также хочу поблагодарить Илона [Маска] за его лидерство и оптимизм, которые вдохновил так много людей», — написал он.

Газета The Wall Street Journal в прошлом утверждала, что Киркхорн может стать следующим генеральным директором Tesla. Члены совета директоров компании рассматривали топ-менеджера как преемника Илона Маска.

Также WSJ сравнивала отношения Маска с Киркхорном со взаимоотношениями между соучредителем Apple Стивом Джобсом и нынешним генеральным директором компании Тимом Куком.