«Преемник Маска» уволился из Tesla
Американский производитель электромобилей Tesla заявил, что финансовый директор Закари Киркхорн уходит из компании после 13 лет работы в фирме. Об этом сообщается в официальных документах, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Представитель Tesla уточнил, что Киркхорн, проработавший финансовым директором около трех лет, будет заменен Вайбхавом Танеджей, главным бухгалтером Tesla.
При этом топ-менеджер продолжит работу до конца 2023 года, чтобы помочь компании в переходный период. Кирхорн подтвердил свой уход в соцсети для профессионалов LinkedIn.
«Хочу поблагодарить талантливых, увлеченных и трудолюбивых сотрудников Tesla, которые добились того, что многие считали невозможным. Я также хочу поблагодарить Илона [Маска] за его лидерство и оптимизм, которые вдохновил так много людей», — написал он.
Газета The Wall Street Journal в прошлом утверждала, что Киркхорн может стать следующим генеральным директором Tesla. Члены совета директоров компании рассматривали топ-менеджера как преемника Илона Маска.
Также WSJ сравнивала отношения Маска с Киркхорном со взаимоотношениями между соучредителем Apple Стивом Джобсом и нынешним генеральным директором компании Тимом Куком.
Ранее издание The Verge описало тактику Илона Маска по захвату Tesla.