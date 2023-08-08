В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф

Регулятор Норвегии в скором времени начнет штрафовать компанию Meta* на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов США) в день за нарушение конфиденциальности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Datatilsynet (орган по защите данных и конфиденциальности информации).

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Мера будет принята с 14 августа.

По словам представителя регулятора, штраф грозит компании в случае отказа от устранения нарушений конфиденциальности, которые были выявлены агентством Datatilsynet.

Также он подчеркнул, что Meta нельзя осуществлять сбор пользовательских данных в Норвегии и использовать их для целевой рекламы.

В частности, по словам представителя органа, речь идет о физическом местоположении пользователей.

Ранее сообщалось, что фонд Wikimedia был оштрафован мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы. Сумма административного штрафа составила 3 миллиона рублей.