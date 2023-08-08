В России зафиксировали повышенную нехватку рабочих на заводах

В России резко вырос спрос на сотрудников промышленного сектора – токарей, наладчиков и слесарей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито. Работа», которые предоставили NEWS.ru. Кратный рост числа вакансий зафиксирован также для сварщиков и инженеров. В целом за год количеств вакансий в реальном секторе увеличилось в 2,8 раза.

«Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей демонстрируют такие специалисты, как токари с увеличением числа вакансий в 4,6 раза, наладчики — прирост числа вакансий в 4,5 раза и слесари — в 3,3 раза. Также можно отметить профессии сварщиков с динамикой в 2,8 раза и инженеров — в 2,1 раза», – говорится в исследовании «Авито. Работа».

Специалисты сервиса отмечают, что вместе с ростом спроса на сотрудников промышленного сектора растут и их заработные платы.

Так, за год зарплатные предложения выросли на 31%. Если летом 2022 года средний оклад составлял 44,4 тыс. руб., то на начало августа 2023 года этот показатель достиг 58,1 тыс. руб. в месяц.

На первом месте остаются токари с ростом среднего оклада на 71% до 101 тыс. руб., на втором – наладчики, предлагаемые зарплаты для которых выросли на 54% до 81,5 тыс. руб.