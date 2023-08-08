Крупнейший франчайзи KFC в России решил судьбу сети
Крупнейший партнер по развитию американской сети ресторанов быстрого питания KFC в России учредил совместное предприятие с одним из совладельцев сети Rostic's, выкупивших российский бизнес американской корпорации Yum! Brand's (ей принадлежат права на бренд KFC), передает РБК.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц, новая дочерняя компания — ООО «Рестораны быстрого питания» появилась у франчайзи «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в прошлом месяце.
Основной ее владелец с долей 50,1% — «Интернэшнл Ресторант Брэндс». Остальными владеет Андрей Осколков, который является
Совладельцем компании «Смарт Сервис».
Она ранее выкупила в России рестораны KFC, принадлежавшие владельцу этого бренда — американской корпорации Yum! Brands.
Подчеркивается, что новая дочерняя компания «Рестораны быстрого питания» будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's. Также отмечается, что в «Интернэшнл Ресторант Брэндс» подтвердили заинтересованность в дальнейшем совместном развитии бизнеса с компанией «Смарт Сервис».
13 июня сообщалось, что преемник KFC в России сеть Rostic's открыла все принадлежащие ей 66 корпоративных ресторанов.