Китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина

Так, в China International Capital Corp., одном из ведущих инвестиционных банков Китая, в последние месяцы активизировали усилия по изучению взглядов Си Цзиньпина, а госкомпания Bank of Communications Co. в те же сроки начала проводить регулярные учебные занятия во всех департаментах, на которых каждого участника якобы просят поделиться своим пониманием и оценить, как обсуждаемое может повлиять на финансовую отрасль.

Bank of China Ltd. и Bank of Communications также проводили идеологические занятия, а такие фирмы, как Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bright Food Group Co., направляли своих сотрудников на лекции в мемориальном зале первого национального съезда Коммунистической партии в Шанхае, включающие церемонию повторной присяги перед партийным флагом.