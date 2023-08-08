Бывший завод Bosch в Самарской области переименовали

«Данная процедура – это первый этап по внедрению компетенций ФГУП «НАМИ» в процесс перезапуска предприятия», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в июне 2023 года ООО «Роберт Бош Самара» приобрело ФГУП «НАМИ». В продолжение своей деятельности компания планирует начать производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Планируется, что их производство будет осуществляться на проектных мощностях с 2025 года.