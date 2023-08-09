В России заявили о возможности ЕС увеличить запасы газа на зиму с помощью Киева

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что государства Европейского союза (ЕС) могут увеличить запасы газа на зиму в том случае, если Киев предоставит им свои подземные хранилища газа (ПХГ). Таким образом у них получится дополнительно сохранить до 10 процентов голубого топлива, сообщает РИА Новости.

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По данным Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность газовых хранилищ стран Европы составляет 87,4 процента. Скрябин добавил, что в настоящее время в них находится около 107 миллиардов кубометров газа, отметив, что украинские газохранилища могут вместить примерно 30 миллиардов кубометров.

«Насколько мы понимаем, речь идет о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров. Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10 процентов», — заключил экономист.