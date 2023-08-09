Polymetal планирует продать российские активы

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

"Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть - на выплату дивидендов от Polymetal International", - сказал Несис, отвечая на вопрос, куда пойдут средства от продажи российской части бизнеса.

Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстан нужна была, в том числе, для того, чтобы компания могла выплачивать дивиденды. Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года.

"Да, конец календарного 2023 года", - уточнил он.

Кроме того, глава Polymetal отметил, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.