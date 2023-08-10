ЦБ проверит системы информбезопасности банков по новому сценарию

Банк России планирует провести в банках очередные учения по информбезопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ЦБ от 7 августа. Для их проведения ЦБ просит направить ему не менее 30 адресов электронных почт сотрудников, при этом отдавая приоритет тем, кто не работает в службе информационной безопасности.

В МКБ и Газпромбанке рассказали «Коммерсанту», что не первый год участвуют в учениях и обладают средствами защиты, в том числе для электронных почт. По количеству открытых писем можно судить об осведомленности сотрудников организации о правилах кибергигиены,— поясняет коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова. Ведущий консультант по информационной безопасности Aktiv Consulting Александр Моисеев добавляет, что подобные сценарии направлены на тренировку противодействия целевым компьютерным атакам, они достаточно слабо детектируются условными средствами антивирусной защиты. Как отмечает издание, учения проводятся с 2020 года, однако такой сценарий используется впервые. Раньше ЦБ предупреждал банки о «негативном развитии событий», они запускали механизмы реагирования, и ЦБ контролировал их, а затем подводил итоги.