«Эксмо» купило контрольную долю в Popcorn Books

Издательство «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books, выпустившего в 2021 году «Лето в пионерском галстуке», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Эксмо». Владелец Popcorn Books Денис Котов иcкал покупателя на этот актив с начала года.

Переговоры о продаже актива велись с февраля 2023 года. Сумму сделки стороны не раскрывают, однако в «Эксмо» уточняют, что при согласовании стоимости «учитывалось потенциальное падение выручки Popcorn Books в первом полугодии 2023 года, которая в итоге составила 1,6 млн руб.».

Новый владелец возьмет на себя выстраивание дистрибуции ассортимента, в частности, планирует инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. В «Эксмо» уточнили, что на уровне руководства издательства и холдинга было заключено соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

До сделки ООО «Попкорн Букс» на 100% принадлежал основателю книжной сети «Буквоед» Денису Котову, который приобрел этот актив летом 2022 года. Выручка компании в 2022 году составила 44,7 млн руб. что более чем в четыре раза превышает показатель 2021 года.