Allianz раскрыла убыток от продажи контроля в страховом бизнесе в РФ

Убыток от продажи немецкой страховой компанией Allianz доли в 50,1% в своих страховщиках в России составил 435 млн евро, следует из отчета международной группы. Страховые компании «Альянс» и «Альянс Жизнь» были проданы в мае 2023 года компании «Интерхолдинг», владеющей «Зетта Страхование» (ранее СК «Цюрих»). Немецкая компания полностью передала контроль над своим российским портфелем группе «Зетта Страхование» и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса. Сейчас страховщики переименованы в «Зетта Страхование» и «Зетта Страхование жизни».

Большая часть убытка Allianz при этой сделке была покрыта резервом, созданным группой в четвертом квартале прошлого года по «обременительному договору», следует из финансовой отчетности международного страховщика. Согласно документации, в первом полугодии высвобождение средств резерва по «обременительному договору» составило 409 млн евро. В итоге, в отчетности за шесть месяцев был отражен убыток от сделки в размере 27 млн.

В середине марта 2022 года Allianz прекратила страхование новых бизнесов в России, а в мае финансовый директор компании Джулио Терцариол заявил , что вероятность полного прекращения деятельности группы в России очень высока. В июле прошлого года Allianz решила продать контрольный пакет акций (50,1%) в российской «дочке» — компании «Интерхолдинг» — финансисту Олегу Ячнику, сохранив за собой 49,9% акций в российском подразделении.