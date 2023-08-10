Роскомнадзор призвал российские компании ускорить отказ от VPN

Роскомнадзор призвал российские компании отказаться от VPN-протоколов, использующих иностранные серверы. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе РКН.

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— Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны, — говорится в сообщении.

Кроме того, Роскомнадзор напомнил, что в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации, передает «Интерфакс».

Роскачество сообщило, что электронное устройство может нестабильно работать из-за взлома VPN. Человек сможет понять, что его данные украдены, когда начнет видеть таргетированную рекламу.

Киберэксперт Сергей Вакулин рассказал, можно ли полностью защитить гаджет от вирусов.