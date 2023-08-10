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Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации
© ТАСС

"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - сообщил президент на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% акций ОСК находится в федеральной собственности.