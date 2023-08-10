ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - сообщил президент на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.