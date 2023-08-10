СМИ: структуры Ивана Таврина приобретут долю в Melon Fashion Group

Структура Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина ООО «Радио Реклама НН» получила предварительное согласие от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку до 75% АО «МФГ Инвест» и прав на управление Melon Fashion Group (MFG), передает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Напомним, что в последнюю входят бренды Befree, Love Republic, Zarina и Sela.

По состоянию на конец 2022 года, у MFG насчитывалось 867 магазинов. Раннее стало известно об увеличении выручки группы за прошлый год на 23%, до 46 млрд руб., EBITDA - на 69%, до 14,6 млрд руб. Также подчеркивалось, что чистая прибыль возросла более чем в два раза, до 7,8 млрд руб.

По данным компании, 36% MFG на конец 2022 года принадлежали шведской Eastnine, 34% — I.G.M. Manufactrust Ltd главы совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11% — MFG Intressenter AB, 7% — гендиректору Михаилу Уржумцеву, 12% — неназванным лицам.

В минувший понедельник Eastnine сообщила, что заключила соглашение о продаже своих 36% MFG с ООО «ГЕМ Инвест» Владимира Палия за 15,6 млрд руб. Издание отмечает, что партнерами в покупке MFG могут быть KCG и «ГЕМ Инвест».