РБК: ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на участников совещания в Минсельхозе. На заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства.

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По результатам обсуждения ФАС направила группе "Черкизово" и "двум другим крупным участникам рынка" (Мирочиненко не уточнила каким) запрос, в котором требуется информация о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости.