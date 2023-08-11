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РБК: ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на участников совещания в Минсельхозе. На заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства.

РБК: ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей
© Александр Кряжев/РИА «Новости»

По результатам обсуждения ФАС направила группе "Черкизово" и "двум другим крупным участникам рынка" (Мирочиненко не уточнила каким) запрос, в котором требуется информация о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости.

Запрос в "Черкизово" объяснялся доминирующего положения, так как компания отчиталась ФАС о росте цен более чем на 5%. ФАС проанализирует ответы и сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования. 10 августа Федеральная антимонопольная служба разрешила компании "Радио Реклама НН" купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

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