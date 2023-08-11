"Ъ": Минэкономики хочет разрешить использовать аграрные беспилотники

В публикации говорится, что в регионах, которые не входят в приграничную зону, может быть снят запрет на полеты дронов. Полеты будут выполнятся по заявкам. Отмечается, что в России уже действует три "беспилотных" ЭПР в шести регионах: Томской области, Башкирии, Камчатском крае, Чукотском АО, ХМАО и ЯНАО.