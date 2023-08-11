Канадская Magna продала заводы в России неизвестной компании

Канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International продал бизнес в России за 15 миллионов долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании. По меньшей мере часть активов купила неизвестная на рынке компания «Е-мобиль».

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Из-за сделки Magna потерпела убыток в размере 15 миллионов долларов. При этом во втором квартале прошлого года компании уже пришлось списать 376 миллионов долларов из-за простоя заводов. Magna владела производственными площадками в Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах.

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Заводы сотрудничали в основном с зарубежными автоконцернами, которые приостановили работу в России или окончательно ушли с рынка — в связи с этим производства Magna ушли в простой. Компания поставляла сиденья для моделей Volkswagen, Skoda, Ford Transit, пластиковые детали для тех же производителей, а также Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и «ГАЗа».

«Е-мобиль» получила как минимум четыре из пяти дочерних компаний Magna в России, которые занимаются сиденьями. Сейчас 99,99 процента компании владеет Ольга Савельева, еще 0,01 процента у Олега Теницкого. Как заявлено в СПАРК, компания занимается железнодорожными перевозками. До 2017 года она принадлежала Игорю Тимошину — экс-советнику главы Уралвагонзавода (УВЗ) и бывшему владельцу ООО «Лесанс».

Источники заявили, что заводы Magna приобрели для крупного покупателя, который из-за санкций решил не проводить сделку напрямую. По мнению одного из собеседников газеты, речь идет о бывшем главе УВЗ Олеге Сиенко.

По мнению источников на рынке автокомпонентов, бывшие заводы канадской компании можно перезапустить только при сохранении команды, которая знает производственные процессы. В то же время перед новым владельцем встает вопрос поиска поставщиков, — они, например, могут быть в Китае. Что касается покупателей, переориентировать свою продукцию «Е-мобиль» сможет на производства, занимающиеся сборкой китайских моделей в России.