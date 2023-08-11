"Ростелеком" не планирует продажу своей башенной компании

"Ростелеком" не собирается продавать башенную компанию, однако в будущем может использовать ее для совершения крупных сделок. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Цифровая эволюция" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Не видим смысла", - сказал Осеевский в ответ на вопрос о возможной продаже башенного бизнеса.

По его словам, на такой шаг компания не планирует идти из-за высокой финансовой ликвидности проекта.

"Если будут какие-то большие сделки, для которых нам может потребоваться ликвидность, мы будем думать", - отметил Осеевский, добавив, что в настоящее время таких проектов нет.