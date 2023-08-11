Гости Московского урбанфорума в Гостином Дворе отправятся на поиски элементов ЗОЖ в живописи мастеров прошлого
13 августа в 16:00 на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет топ-лекция «Культурный ЗОЖ». Вместе со стендап-комиком, резидентом шоу Comedy Club на ТНТ Андреем Бебуришвили гости форума будут выяснять, какими были ЗОЖ и болезни в разных культурах и эпохах. А помогут им в этом эксперты:
- Анастасия Постригай, искусствовед с 20-летним опытом, основательница Академии OP-POP-ART и галереи Postrigay Gallery, арт-консультант, эксперт в области антиквариата и современного искусства.
- Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
- Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи ДЗМ, главный врач ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ».
- Георгий Костюк, главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ».
- Вениамин Чуб, медицинский психолог ГБУЗ «ПКБ №4 им. Ганнушкина».
Участники дискуссии отправятся на поиски элементов ЗОЖ и болезней в живописи, во все века отражавшей настроения и привычки в обществе, а также с документальной точностью передающей их внешние проявления. Произведения искусства будут демонстрироваться на экране в большом зале «Москва». Вход на дискуссию свободный.
Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. На ближайшие пять недель Гостиный Двор превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Гостей форума ждут лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а также творческие встречи с известными артистами и бесплатные концерты. Подробная программа опубликована на официальном сайте форума.