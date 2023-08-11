«Россия» работает над запуском прямых рейсов из Москвы на Бали
Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») работает над запуском прямых рейсов из Москвы на Бали, ведя переговоры с авиавластями двух стран, чтобы получить все разрешения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов», — сказали в «России».
В компании отметили, что также в настоящий момент идет работа над получением разрешений на пролет воздушных судов перевозчика и обслуживания его судов в аэропорту Нгурах-Рай.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщал о планах по запуску прямых рейсов на Бали осенью 2023 года. На данный момент их нет в РФ. При этом на сайте московского аэропорта «Шереметьево» уже появились рейсы «России» из Москвы на Бали с 20 сентября 2023 года. Перелеты планируют осуществлять по средам и воскресеньям.