«Россия» работает над запуском прямых рейсов из Москвы на Бали

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») работает над запуском прямых рейсов из Москвы на Бали, ведя переговоры с авиавластями двух стран, чтобы получить все разрешения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов», — сказали в «России».

В компании отметили, что также в настоящий момент идет работа над получением разрешений на пролет воздушных судов перевозчика и обслуживания его судов в аэропорту Нгурах-Рай.