В Альфа-банке отреагировали на санкции США против Фридмана и Авена

В Альфа-банке заявили, что новые американские санкции против экс-членов совета директоров банка никак не повлияют на его деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет», — сказано в сообщении.

11 августа США внесли основателя «Альфа-Банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера кредитной организации Петра Авена в санкционные списки. Также в них был внесен еще один акционер-основатель инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев и одно юрлицо — Российский союз промышленников и предпринимателей.

19 июля суд в Великобритании смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена, чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне.