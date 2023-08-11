США сообщили, что их санкции не распространяются на компанию LetterOne

"Нет. Управление по контролю за иностранными активами не вносило в черный список LetterOne. И, согласно информации, имеющейся у Управления по контролю за иностранными активами, LetterOne не принадлежит на 50% или более блокированным фигурам или не считается иным образом блокированной собственностью или долей в собственности блокированных фигур, включая Петра Олеговича Авена, Михаила Маратовича Фридмана, Германа Борисовича Хана и Алексея Викторовича Кузьмичева", - говорится в документе.