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США сообщили, что их санкции не распространяются на компанию LetterOne

Односторонние санкции США в отношении предпринимателей Петра Авена, Алексея Кузьмичева, Михаила Фридмана и Германа Хана не распространяются на международную инвестиционную группу LetterOne. Такое пояснение обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

США сообщили, что их санкции не распространяются на компанию LetterOne
© LetterOne

"Нет. Управление по контролю за иностранными активами не вносило в черный список LetterOne. И, согласно информации, имеющейся у Управления по контролю за иностранными активами, LetterOne не принадлежит на 50% или более блокированным фигурам или не считается иным образом блокированной собственностью или долей в собственности блокированных фигур, включая Петра Олеговича Авена, Михаила Маратовича Фридмана, Германа Борисовича Хана и Алексея Викторовича Кузьмичева", - говорится в документе.

LetterOne базируется в Люксембурге.