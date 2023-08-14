СМИ: в России проверят рост цен на корма для домашних животных

В России проведут проверки на предмет обоснованности повышения стоимости корма и ветеринарных препаратов для домашних животных. Этим займутся генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передают «Известия».

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Соответствующие письма ведомства направили первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову. Уточняется, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова запрос об увеличении цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты принят к производству. По запросу организовали проверку.

Парламентарием было направлено обращение в Генпрокуратуру и ФАС. Он указал на то, что россияне массово жалуются на изменение стоимости. Кроме того, в письме говорится, что в настоящее время в стране домашние животные есть у 75% семей.

В ФАС сообщили, что после получения и анализа запрашиваемой информации ведомство сделает выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования. Отмечается, что об этом будет сказано дополнительно.