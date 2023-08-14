Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС

Сбербанк в июле 2023 года обновил рекорд по выдаче ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

По данным Домклик, банк выдал более 9 тысяч таких кредитов на сумму 39,5 млрд рублей. Это максимальные показатели за всю историю реализации банком программ ипотеки на ИЖС. Доля сделок по этому направлению в общем объеме ипотечных кредитов Сбербанка в июле превысила 10%. Во второй половине 2022 года она составляла лишь 4-5%.

«По нашим прогнозам, к концу 2023 года его портфель кредитов на ИЖС может достичь 300 млрд рублей — это в раза больше, чем годом ранее. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.