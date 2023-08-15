СМИ: VK планирует открыть офис в Белоруссии

Холдинг VK планирует открыть новый офис в Минске до конца года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В компании изданию подтвердили, что «прорабатывают возможность» открыть офис в Минске «в ближайшие месяцы».

В посольстве Белоруссии «Ъ» рассказали, что в конце июня посол страны в России Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провёл встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Стороны обсудили общее состояние рынка IT в РФ и Белоруссии, а также приоритетные направления развития VK в стране.

VK давно усиливает присутствие в ближнем зарубежье, отмечает издание. В 2012 году «ВКонтакте» открывала филиал на Украине. Через пять лет после блокировки ресурса по распоряжению местных властей, его закрыли.

В 2020 году группа открыла представительство в Казахстане, также была запущена лента новостей для жителей страны.

Сейчас у VK два офиса в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одному в Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Лимасоле (город на Кипре — прим. Sostav) и Казахстане. В августе VK объявила о прекращении деятельности на Британских Виргинских островах VK Company Limited и перерегистрации компании в Калининградской области.

Ранее VK уже начала усиливать присутствие в Белоруссии. В апреле «VK Музыка» запустила локальные разделы в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. По данным SimilarWeb, на которые ссылается «Ъ», трафик на «ВКонтакте» из Белоруссии в июне 2023 года составлял 3,17% от общемирового, на «Одноклассники» — 4,17%, на Mail.ru — 3,29%.