ВТБ успешно протестировал операции с цифровым рублем

"В первый день тестирования участники фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении "ВТБ онлайн" протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом - с помощью переводов по QR-коду. Позднее в рамках пилота будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц", - указали в ВТБ.