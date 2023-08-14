Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн

Необходимость ареста активов Nordea Bank и “Весткона” Росбанк аргументировал тем, что непринятие этих мер “может привести к причинению значительного ущерба” банку. Однако суд отказал Росбанку в исполнении этих требований, поскольку кредитная организация “не обосновала причины обращения <…> конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер” и не предоставила соответствующие доказательства. Как говорится в заключении суда, для ареста активов “недостаточно субъективного опасения лица относительно будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения”.

Похожий иск в конце июля этого года подавал банк “Открытие”, ответчиками выступали структуры американского финансового конгломерата Goldman Sachs. “Открытие” требовало взыскать с них задолженность на сумму 614,7 млн рублей, а также арестовать большинство российских активов компании. Как и Росбанк, “Открытие” аргументировало принятие этих мер тем, что, если суд не наложит арест на российские активы Goldman Sachs, это может «затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта». Однако, в отличие от кейса Росбанк vs. Nordea Bank, “Весткон”, суд все-таки удовлетворил несколько требований “Открытия”: он наложил арест на акции Goldman Sachs в «Детском мире» и других российских компаниях («Сбербанк», «Аэрофлот», «Газпром», ВТБ и другие), а также на имущественные права американской компании в отношении зарегистрированных в России товарных знаков.