Российская авиакомпания сделала Канаде предложение по арестованному самолету Ан-124

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» направила официальное письмо властям Канады, в котором предложила урегулировать ситуацию с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100 мирным путем. Об этом пишет пресс-служба перевозчика на официальном сайте.

Транспортный самолет «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.

Представитель авиаперевозчика отметил, что захват Ан-124-100 был незаконным. Вместе с тем, возможно мирное урегулирование спора в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года».

В пресс-службе пояснили, что экземпляры уведомления были направлены, в частности, премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел юстиции и генеральному прокурору.