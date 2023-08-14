Red Wings назвал причину задержек рейсов
Задержка нескольких рейсов самолетов Red Wings произошла из-за выхода из строя двух из трех бортов Boeing 777, которые находятся в распоряжении авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, передает «РБК».
В издании уточнили, что речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Анталью и обратно. Первый самолет должен был вылететь еще вечером 12 августа, а второй — рано утром 13 августа. В итоге оба рейса задержались на продолжительное время.
В Red Wings сообщили, что договорились о вывозе всех пассажиров с авиакомпанией «Икар». Один борт уже вылетел из Екатеринбурга в Анталью. На время ожидания компания также предоставила всем питание и жилье в гостиницах городов.
Также авиакомпания выполнила другие задержанные рейсы по маршруту Москва — Анталья — Москва и Москва — Шри-Ланка — Москва. Red Wings принесла извинения пассажирам за произошедшее и пообещала сделать «все возможное» для устранения технической неисправности.