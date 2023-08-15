Сбер запустил новую линейку устройств умного дома на отечественной платформе

Сбер расширяет линейку устройств умного дома Sber. Теперь клиентам доступна обновленная Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения, а также полностью новая Zigbee-линейка: управляющий хаб, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. Все устройства работают на полностью российской облачной платформе умного дома Sber, включенной в реестр отечественного ПО. За разработку новых устройств отвечает компания-партнtр SberDevices (ООО «СалютДевайсы»).

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«Мы были первой из российских компаний, кто перевёл инфраструктуру умного дома на собственную облачную инфраструктуру и российские сервера. И сегодняшний запуск новой линейки устройств — это логичный этап в развитии нашей интеллектуальной системы управления домом. Нам важно, чтобы наши клиенты получали высококачественные технологические продукты и решения, которые бы отвечали всем современным потребностям человека и помогли сделать его жизнь более комфортной», — говорит старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

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С появлением датчиков умный дом Sber приобрёл «органы чувств» и теперь может брать больше рутины на себя. Пользователю стали доступны разнообразные сценарии автоматизации, которые способны избавить от ежедневных хлопот вроде контроля климата, включения и выключения бытовых приборов и освещения, — с новыми датчиками всё будет работать само, а пользователь сможет чувствовать себя комфортнее и увереннее.

В новой линейке есть умная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности с поддержкой протокола Zigbee 3.0. Это современный беспроводной протокол для связи устройств умного дома между собой. Датчики, работающие на протоколе Zigbee, потребляют мало энергии, поэтому могут работать несколько лет без смены батарейки. Поскольку им не нужно питание от сети, разместить такие устройства можно в любом удобном месте с помощью простого самоклеящегося крепления.

Чтобы связать датчики с платформой умного дома, нужен управляющий хаб Sber. Он также может управлять совместимыми Zigbee-устройствами Aqara и Sonoff, что дает пользователям ещё больше возможностей для создания разнообразных сценариев.

Обновленная Wi-Fi-розетка Sber делает подключенные приборы умными, позволяя не только удалённо управлять ими, но и связывать их работу с другими умными устройствами, датчиками или событиями. Например, можно подключить к розетке увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы увлажнитель автоматически включался, когда влажность в помещении опускается ниже 30 процентов.

Обновленная розетка наряду с комфортом приносит в дом безопасность и спокойствие: она защищает подключённую технику от повышенного напряжения, способна управлять электроприборами мощностью до 3680 ватт (ток до 16 ампер), а встроенный датчик температуры исключает перегрев умной розетки. Если сработает защита от повышенного напряжения, розетка отключит присоединённый электроприбор, предотвратив его повреждение, и включит снова, когда напряжение придёт в норму.

У розетки стильный минималистичный дизайн, она не испортит вид свежего ремонта и органично впишется в любой интерьер. Отдельного внимания заслуживает эргономика: розетка настолько компактная, что при включении в стандартный удлинитель не ограничивает корпусом доступ к соседним слотам.

Важная особенность платформы умного дома Sber — доступность и простое управление всей системой. Подключать устройства к платформе, создавать и настраивать сценарии, контролировать статус и так далее можно в мобильном приложении Салют для Android, в приложении «СберБанк Онлайн», а также в новом веб-приложении, которое, в частности, решит проблему управления умным домом Sber с мобильных устройств на iOS.

Запускать голосом готовые сценарии или управлять отдельными элементами умного дома пользователи по-прежнему могут со всех умных устройств с виртуальным ассистентом «Салют».

«В будущем умный дом будет делать за нас многие привычные вещи, станет нормой, так же как горячая вода в кране или ток в проводах. Умный дом — это не просто набор устройств. Это радикально новый опыт, который мы можем получить с помощью девайсов, платформы и гибких сценариев автоматизации. Например, можно забыть о выключателях и доверить это умному дому. Или же перестать жонглировать пультами от кондиционера, увлажнителя, термостата и штор в попытках поддерживать комфортный климат — умный дом возьмёт это на себя и справится куда эффективнее. Представленная линейка устройств, работающая на популярном протоколе Zigbee, — важный шаг, приближающий нас к тому самому радикально новому опыту комфортной жизни, который мы стремимся дать каждому пользователю умного дома Sber», — отметил CEO SberDevices Денис Филиппов.