ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля

Банк России не намерен давать коммерческим банкам возможность фиксировать валютный курс для оценки активов, что помогло бы им справиться с частью эффектов из-за ослабления рубля. Об этом со ссылкой на представителя регулятора сообщает РБК.

Такую меру ЦБ применял в феврале и марте 2022 года, когда рубль опускался до исторических минимумов. Тогда для оценки банков временно перестали учитывать потери из-за обесценивания ценных бумаг и валютной переоценки. Участники рынка могли использовать курс по состоянию на 18 февраля, то есть 75,75 рубля за доллар, а не 120 рублей, как на пике кризиса.

На этой неделе доллар поднимался выше 101 рубля, а евро — выше 111 рублей, что в два раза выше, чем в мае-июне прошлого года. Однако в текущем состоянии банки готовы к новому кризису, подчеркнули в ЦБ. Они уже получили послабления по надбавкам к капиталу, а кроме того, ранее кредитные организации зафиксировали достаточную прибыль.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин указал, что реакция ЦБ свидетельствует о его уверенности в кратковременном характере ослабления рубля. В свою очередь руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень заметил, что если удержать рубль не удастся, то финансовые организации столкнутся с проблемами.