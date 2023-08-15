Банки повысят ставки по вкладам вслед за внеплановым решением ЦБ

Российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за сегодняшним внеплановым решением ЦБ РФ по ключевой ставке, несколько кредитных организаций уже анонсировали улучшение доходности по сберегательным продуктам. Ставки по кредитам также могут вырасти, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее совет директоров Банка России на внеочередном заседании решил повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

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О планах банков

Банк ВТБ сообщил сегодня, что с предстоящего четверга увеличивает ставки по сберегательным продуктам. По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%. Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения.

"В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк "Открытие" и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Сейчас мы прорабатываем итоговые условия", - также сообщили в ВТБ.

В Альфа-банке отметили, что тоже повышают ставки по вкладам.

"Скоро расскажем об изменениях. Ставки по кредитам не повышаем, держим изо всех сил. Если у вас уже открыта ипотека или кредит, ставка не поднимется в любом случае", - подчеркнули в банке.

"Рост (ключевой) ставки неизбежно скорректирует кредитно-депозитные ставки банков в сторону повышения. Банк "Русский стандарт" традиционно корректирует ставки с учетом конъюнктуры рынка", - сообщили ТАСС в "Русском стандарте".

В МТС-банке также отметили, что в связи с повышением ключевой ставки изменилась стоимость денежных средств на рынке.

"Это повлечет за собой рост ставок как в части депозитных продуктов, так и в части кредитных продуктов", - отметили в кредитной организации.