Х5 зарегистрировала сделку по покупке "Виктории"

Ретейлер X5 Group зарегистрировал сделку по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет торговыми сетями "Виктория" и "Дешево", и сообщила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о первых результатах исполнения предписания ведомства в рамках покупки сетей. Об этом говорится в сообщении ФАС.

X5 в начале августа объявила о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, а также магазинами "Дешево" в Калининградской области. Ретейлер указывал, что в периметр сделки входят 118 магазинов. ФАС одобрила ходатайство X5 при условии исполнения предписания ведомства.

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"Ретейлер сообщил в антимонопольное ведомство о том, что сделка зарегистрирована 14 августа. При этом из-за превышения доли в 25% компании передали третьим лицам торговые объекты, расположенные в границах городского округа Долгопрудный Московской области", - сообщает антимонопольное ведомство.

Кроме того, X5 распространила на приобретенное юридическое лицо действующие добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные позиции продуктов питания.

"Компания будет еженедельно направлять в ФАС России подтверждающие материалы, а именно - информацию о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары первой цены в приобретенных магазинах", - указывает служба.

ФАС отмечает, что распространение добровольных обязательств призвано поддержать потребителей и способствовать снижению цен на продукцию. После осуществления сделки Х5 продолжает исполнять все заключенные торговыми сетями "Виктория", "Виктория Квартал" и "Дешево" договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемого общества.