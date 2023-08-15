Россия захотела производить самолеты SSJ в Индии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») может начать производить самолеты SSJ 100 на заводе HAL в Индии. Об этом заявил глава компании Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.

Он объяснил, что на индийском предприятии работают профессионалы, и Россия могла бы начать выпускать на нем самолеты в короткие сроки. По словам главы ОАК, российская сторона сейчас ведет с индийскими коллегами переговоры.

В российской корпорации уверены, что перенос производства скорее нужен Индии, поскольку даст стране «серьезный технологический рывок вперед». Слюсарь не впервые упоминает о такой возможности — в феврале он также сообщал, что с Индией обсуждается вопрос локализации производства SSJ 100 и сотрудничества по проектам Ил-114 и МС-21.